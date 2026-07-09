ABD'de işgalciye destek hızla düşüyor

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 11-17 Haziran'da 3 bin 40 yetişkine halkın İsrail'e yaptığı ankete katılan ABD'lilerin yaklaşık 3'te 1'i İsrail'in Filistinlilere karşı "soykırım" işlediğine inandığını söyledi. Bu oran Demokrat seçmenler arasında yüzde 50'ye ulaşıyor. Katılımcıların yüzde 20'si ise "soykırım" iddialarını reddetti. Yahudi kökenli Amerikalıların ise yüzde 30'u İsrail'in soykırım suçu işlediğini düşünürken, yüzde 49'u bu iddiaya katılmadığını beyan etti. İsrail'in Ekim 2023'teki ilk saldırılarını haklı bulan Amerikalıların büyük çoğunluğu, İsrail'in mevcut saldırılarının ise "haksız" olduğunu düşünüyor. Ankete göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında da ABD halkında olumsuz görüşler olduğu öne çıktı. Buna göre, Demokratların yüzde 58'i ABD yönetiminin İsrail'e "aşırı destek" verdiğini savunuyor. Bu oran, Ocak 2024'te yapılan ankette yüzde 45 seviyesindeydi. Ayrıca Yahudi Demokratlar'ın yüzde 51'i de Washington'ın İsrail politikasını fazla destekleyici buluyor. Demokrat seçmenlerin yüzde 62'si ise ABD'nin Filistinlilere "yeterince destek vermediği" görüşünü paylaşıyor. Cumhuriyetçi Parti içinde de kuşak çatışması göze çarpıyor. 45 yaş altı Cumhuriyetçiler'in yaklaşık yüzde 20'si İsrail'in soykırım yaptığını düşünürken, bu oran 45 yaş ve üstü Cumhuriyetçiler'de yüzde 10 civarında kalıyor. Cumhuriyetçiler arasında ABD'nin İsrail'e "yeterince destek vermediğini" savunanların oranı da yüzde 39'dan yüzde 15'e gerilemiş durumda. Netanyahu'nun popülaritesi, ABD'deki Yahudi yetişkinler arasında da oldukça düşük seyrediyor; Yahudilerin yaklaşık yüzde 60'ı İsrail Başbakanı'na olumsuz bakarken, olumlu bakanların oranı yaklaşık yüzde 33'te kalıyor.

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