Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü: Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğiz
18:55, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 20:30, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.
umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, görüşmede, Türkiye-Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.
Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu ifade etti.
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Başlıklar :SuriyeAhmed ŞaraRecep Tayyip Erdoğan
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