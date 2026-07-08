Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız

Donald Trump’ın NATO Zirvesi’nin kapanışında yaptığı açıklamalardan ilk satır başları şöyle;

(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Güçlü ve iyi biri. Harika iş çıkardı. Her şey mükemmel geçti. Gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık”

Birçok savaşı sonlandırdık, bitirdik. Bu belki de en kolayı olacaktı ama Putin zorlu bir karakter, buradaki beyefendi de zorlu bir karakter. Dolayısıyla işi içerisinde birçok taahhüt var, herkes ülkesini seviyor ama son birkaç haftada önemli ilerlemeler kaydettik.

(İran) Çok kötü davranışlarda bulunuyorlar şu anda, 47 yıldır yaptıkları gibi ve dünkü saldırılarından sonra. Birkaç dron ve bir tane roket fırlattılar gemilere. Hürmüz Boğazı’ndan geçiyorladı ki

Dün akşam onları çok ağır şekilde vurduk, büyük ihtimalle bu akşam da çok iyi şekilde vuracağız.

İran ordusunu bitirdik.

Ayrıntılar geliyor...