Mahkeme başkanından İmamoğlu'na ayar: 'Yargılamaya değil yargılanmaya geldin'
15:20, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:26, 08/07/2026, Çarşamba
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Ekrem İmamoğlu (Arşiv)
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 64'üncü günü başladı. Duruşma sırasında hakim ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı, "Burası senin yargılayacağın mekan değil, sen yargılanmaya geldin" diyerek İmamoğlu'nu salondan çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası görülmeye devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64'üncü günü başladı.
Mahkemeyi yönlendirmek istedi
İBB davasının duruşmasında mahkeme heyetinin salona girmesinin ardından Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsüne çıktı. İmamoğlu,
"Ben sorgu vermeye gelmedim. Bazı taleplerimi dile getirmek için kürsüye çıktım. Savunma süreciyle ilgili tespitlerimi dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum"diyerek mahkeme başkanına hitap etti.
Gerginlik yaşandı: Salondan çıkarıldı
Öte yandan duruşmanın ilerleyen dakikalarında Mahkeme Başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.
Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'na
"Burası senin yargılayacağın mekan değil, sen yargılanmaya geldin"dedi Mahkeme Başkanı, yaşanan gerginliğin hemen ardından Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına hükmetti.
İmmaoğlu daha sonra görevliler eşliğinde salondan çıkarıldı.
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Başlıklar :Ekrem İmamoğluİBBMAHKEME
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