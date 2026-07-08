Mahkeme başkanından İmamoğlu'na ayar: 'Yargılamaya değil yargılanmaya geldin'

Halkın parası 'yandaş' PR'ına gitti: Eskişehir'de kronik sorunlar dururken CHP'li belediye Murat Ağırel'in heykelini dikti

Eskişehir halkı; kördüğüme dönen trafik, felç olan altyapı ve kentsel dönüşüm gibi kronikleşen sorunlara acil çözüm beklerken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi bütçeyi yine ideolojik yatırımlara harcadı. Şehrin hayati ihtiyaçlarını görmezden gelerek son olarak gazeteci Murat Ağırel’in balmumu heykelini yaptıran yerel yönetime AK Parti’den çok sert tepki geldi. İl Başkanı Gürhan Albayrak, belediyenin asıl görevlerini unutup "heykel belediyeciliği" ve göz boyama niteliğindeki makyajlı PR projeleriyle Eskişehirlilerin parasını çarçur ettiğini belirterek, ‘’Bu zihniyeti Eskişehirli hemşehrilerime şikâyet ediyorum’’ dedi.