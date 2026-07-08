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Tunus’ta eski cumhurbaşkanı adayına 18 yıl hapis cezası

Tunus’ta eski cumhurbaşkanı adayına 18 yıl hapis cezası

14:29, 08/07/2026, Çarşamba
AA
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Tunus’ta eski cumhurbaşkanı adayına 18 yıl hapis cezası
Tunus

Tunus’ta Terör Davalarına Bakmakla Görevli İlk Derece Mahkemesi, eski cumhurbaşkanı adayı ve avukat Samir el-Abdili’yi terör suçları ve kara para aklamayla bağlantılı suçlamalar kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tunus Haber Ajansının (TAP), yargı kaynağına dayandırdığı haberine göre mahkeme, salı günü görülen duruşmada Abdili hakkında 18 yıl hapis cezası verdi.

Yargı kaynağına göre Abdili,
“terör suçlarının işlenmesi amacıyla yönlendirme, planlama ve her türlü yardımda bulunmak”
 ile
“terör suçlarından kaynaklanan kara para aklama”
suçlarından mahkum edildi.

Mahkeme, aynı dosya kapsamında Abdili’nin özel şoförüne 3 yıl, özel sekreterine ise 2 yıl hapis cezası verdi.

Şoför ve sekreter hakkında verilen cezaların,
“işlenen veya işlenmesi muhtemel terör suçlarına ilişkin bilgi ve bulguları yetkili makamlara derhal bildirmemek”
 suçundan kaynaklandığı belirtildi.

Abdili hakkında Mayıs 2024’te terör suçları ve kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatılmış, aynı ay Terörle Mücadele Yargı Kutbu soruşturma hakimi tarafından tutuklanmasına karar verilmişti.

Söz konusu dava kapsamında daha önce soruşturma makamlarınca Abdili hakkında tutuklama kararı verilmiş, dosya Terör Davalarına Bakmakla Görevli Mahkeme’ye sevk edilmişti.

Öte yandan Tunus makamları, son yıllarda benzer davalarda haklarında işlem yapılan siyasetçi, avukat, gazeteci ve iş insanlarına yönelik soruşturmaların “yargının bağımsızlığı çerçevesinde yürütüldüğünü” ve davaların “devletin güvenliğini hedef alan suçlara” ilişkin olduğunu belirtiyor.

Buna karşılık muhalefet partileri ile yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları ise söz konusu davaların siyasi saiklerle açıldığını ve muhalif sesleri susturmayı amaçladığını söylüyor.


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Başlıklar :Tunussamir el-abdilicumhurbaşkanı adayı
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