Tunus’ta eski cumhurbaşkanı adayına 18 yıl hapis cezası

Şam'daki yemekten bu yana çıkarmadı: Macron'un güneş gözlüğü bilmecesi büyüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son günlerdeki imaj tercihi küresel ölçekte büyük bir merak ve tartışma konusu haline geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye’nin başkenti Şam’daki üst düzey akşam yemeğinde dahi kapalı mekanda güneş gözlüklerini çıkarmamasıyla gündem olan Macron, o günden bu yana kamuoyu önüne bir kez dahi gözlüksüz çıkmadı. Açık veya kapalı alan fark etmeksizin siyahi camlı gözlüklerini takmaya devam eden Fransız liderin bu ısrarlı tavrı, uluslararası basında ve sosyal medyada birbirinden farklı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.