Tunus’ta eski cumhurbaşkanı adayına 18 yıl hapis cezası
Tunus’ta Terör Davalarına Bakmakla Görevli İlk Derece Mahkemesi, eski cumhurbaşkanı adayı ve avukat Samir el-Abdili’yi terör suçları ve kara para aklamayla bağlantılı suçlamalar kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Tunus Haber Ajansının (TAP), yargı kaynağına dayandırdığı haberine göre mahkeme, salı günü görülen duruşmada Abdili hakkında 18 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, aynı dosya kapsamında Abdili’nin özel şoförüne 3 yıl, özel sekreterine ise 2 yıl hapis cezası verdi.
Abdili hakkında Mayıs 2024’te terör suçları ve kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatılmış, aynı ay Terörle Mücadele Yargı Kutbu soruşturma hakimi tarafından tutuklanmasına karar verilmişti.
Öte yandan Tunus makamları, son yıllarda benzer davalarda haklarında işlem yapılan siyasetçi, avukat, gazeteci ve iş insanlarına yönelik soruşturmaların “yargının bağımsızlığı çerçevesinde yürütüldüğünü” ve davaların “devletin güvenliğini hedef alan suçlara” ilişkin olduğunu belirtiyor.
Buna karşılık muhalefet partileri ile yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları ise söz konusu davaların siyasi saiklerle açıldığını ve muhalif sesleri susturmayı amaçladığını söylüyor.
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