İran'ın eski lideri Hamaney için Irak'ın Necef kentinde veda töreni düzenlendi
14:23, 08/07/2026, Çarşamba
AA
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Irak'ın Necef kentinde veda töreni düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan çok sayıda kişi meydanları doldurdu. Hamaney ve ailesinin cenazeleri, İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırılarak kentteki İmam Ali Türbesi'ne getirildi.
Başlıklar :İranCenaze TöreniNecef
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