İran'ın eski lideri Hamaney için Irak'ın Necef kentinde veda töreni düzenlendi

İsrail saldırılarında yaralanan ve iki oğlunu kaybeden Filistinli anne hayat mücadelesi veriyor

Filistinli İkram Muhammed Nasr, İsrail ordusunun iki yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara insani yardım almaya giderken yakalanan iki oğlu Udey ile Ahmed'i kaybetti. İsrail'in 2014 yılında düzenlediği saldırıda yaralanarak vücudunda ağır yanık izleri oluşan Gazzeli anne, savaş nedeniyle Refah kentinden güneydeki Han Yunus kentine göç ederek bir okul binasına sığındı. Savaşın izlerini bedeninde taşıyan İkram, temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde hayatta kalan aile üyeleriyle derme çatma bir çadırda yaşama tutunmaya çalışıyor.