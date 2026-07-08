Hürmüz’de gerilim yeniden yükseldi

Üç ayı aşkın süren ABD-İran Savaşı'nın ardından ulaşılan mutabakatla yeniden ticari geçişlere açılan Hürmüz Boğazı’nda aralıklı gerilimler sürüyor. ABD, dün İran’ın boğazdan geçmekte olan iki gemiye füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. İran yönetimi, saldırının sorumluluğunu üstlenmezken İran devlet televizyonu ise gemilerin uyarılara rağmen ABD ve Umman’ın belirlediği rotayı kullanmaya çalıştıkları için vurulduğunu aktardı. Yaşanan gerilim iki tarafın tehdit diline dönmesine sebep oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kara ve deniz gücünü tamamen imha ettiklerini ve şuan çok zayıf olduğunu iddia ederek, “Eğer nihai anlaşmaya varamazsak başladığımız işi tamamlarız” dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise tehditler son bulmazsa mutabakat sonrası başlayan müzakereleri sürdürmeyeceklerini söyledi.

TRUMP: YA GÜZELLİKLE ANLAŞIRLAR YA DA…

Taraflar arasında savaşı bitiren mutabakatın ardından 60 gün sürecek müzakerelerle İran’ın nükleer programı hakkında nihai bir anlaşmaya ulaşılması hedefleniyor. Konuya dair dün bir açıklama yapan Trump, İran’ı kastederek "Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. Ama ne olacağını göreceğiz. Öyle ya da böyle biz kazanacağız. Ya güzellikle kazanacağız ya da güzel olmayan bir şekilde" diye konuştu. İran’ı askeri açıdan yıkıma uğrattıklarını öne süren Trump, "Donanmalarını, hava kuvvetlerini, radarlarını, liderlerini yok ettik. Herkesi ortadan kaldırdık. Sonra da durumlarının çok iyi olduğunu duydum. Hayır, durumları hiç de iyi değil" dedi.

"TEHDİT SÜRERSE MÜZAKERELERDE YOKUZ"

İran cephesinde ise ABD-İsrail ittifakının 28 Şubat’taki saldırısında ölen eski dini lider Ali Hamaney için yapılan cenaze törenleri sürüyor. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin tamamen Tahran’ın kontrolü altında olmasında ısrar ederken bu konuda izlenecek başka bir yolu mutabakata ihlal olarak değerlendiriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik tehditlerin devam etmesi durumunda nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını söyledi. Sosyal medyada dün yayınladığı açıklamada, İran halkı ve ordusunun herhangi bir tehditten etkilenmediğini ifade eden Arakçi, mutabakat zaptının 13'üncü maddesine atıfla (ABD'den gelen) tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını kaydetti.

Hamaney’in cenazesi Necef’te

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşını taşıyan uçak, Irak’a ulaştı. Hamaney'in naaşını, Necef kentindeki Uluslararası Necef Havalimanı'nda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Iraklı yetkili karşıladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İranlı heyetle birlikte cenaze törenine katılmak için Necef'e gelmişti. İran lideri için son tören 9 Temmuz'da Meşhed'de yapılacak ve naaşı bu kentteki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.

Dünya

ABD İran'a misilleme saldırısı başlattı: Çeşitli noktalarda patlama sesleri duyuldu

Dünya

Hamaney’in naaşı Necef’te askeri törenle karşılandı: Ülkede resmi tatil ilan edildi

Ekonomi

ABD İran'a mühlet vererek duyurdu: Petrolün satışına geçici olarak izin veren lisans iptal edildi