ABD İran'a mühlet vererek duyurdu: Petrolün satışına geçici olarak izin veren lisans iptal edildi
ABD yönetimi, 21 Haziran'da İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına geçici muafiyet sağlayan 60 günlük genel lisansı iptal ederek yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Alınan karar doğrultusunda 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli ürünlerin ticaretine yönelik hiçbir işleme izin verilmezken, mevcut işlemlerin tasfiyesi için şirketlere 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.
ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı.
Bu lisans, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı.
Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi.
Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi için ise 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.
OFAC tarafından geçen ay yayımlanan genel lisans ile İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya gemilerden boşaltılması gibi normalde yasak olan tüm işlemlere geçici muafiyet sağlanmıştı.
Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti.
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