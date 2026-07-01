Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı'nda yeni dönem: BP işletmeciliğini devretti

Devir işleminin boru hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçen tüm bölümlerini kapsadığı belirtilen açıklamada, BTC'ye ilişkin tüm faaliyetlerin yönetiminin yanı sıra hem BTC hem de Güney Kafkasya Boru Hattı sistemleriyle ilgili BP tarafından yürütülen ortak operasyonların işletmeciliğinin de SMO'ya geçtiği kaydedildi.