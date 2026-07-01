Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı'nda yeni dönem: BP işletmeciliğini devretti

Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı'nda yeni dönem: BP işletmeciliğini devretti

20:471/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
BP, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın işletmeciliğini Azerbaycan'a devretti
BP, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın işletmeciliğini Azerbaycan'a devretti

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın işletmeciliği, İngiliz enerji şirketi BP'den Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Midstream Operations’a (SMO) devredildi. Devir işleminin boru hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçen tüm bölümlerini kapsadığı bildirildi.

İngiliz enerji şirketi BP'den yapılan açıklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın işletmeciliğinin bugün Azerbaycan petrol şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Midstream Operations'a (SMO) devredildiği bildirildi.

Devir işleminin boru hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçen tüm bölümlerini kapsadığı belirtilen açıklamada, BTC'ye ilişkin tüm faaliyetlerin yönetiminin yanı sıra hem BTC hem de Güney Kafkasya Boru Hattı sistemleriyle ilgili BP tarafından yürütülen ortak operasyonların işletmeciliğinin de SMO'ya geçtiği kaydedildi.


Hazar Denizi'ndeki petrolü Ceyhan Limanı'na taşıyor

Açıklamada, Sangaçal Terminali'nin işletmeciliğinde herhangi bir değişiklik olmadığı, BP'nin terminalin operatörü olarak görevini sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, 2006'da faaliyete başlamıştı. İngiliz şirket, hattın inşası ve işletilmesinde proje lideri olarak görev yapmıştı.



#Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
#BP
#SOCAR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Onbeşliler dizisinin konusu nedir? Onbeşliler nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?