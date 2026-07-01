ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 1 TEMMUZ 2026: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın piyasasında satış baskısı yeni ayın ilk gününde de etkisini sürdürüyor. Küresel piyasalarda ons altındaki gerileme ve yatırımcıların temkinli duruşu, yurt içinde gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerinin fiyatlarına yansıyor. Fiyatlardaki sert düşüşün ardından yatırımcılar ve düğün sezonu nedeniyle alım yapmayı planlayan vatandaşlar, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Temmuz ayına sert düşüşle başlayan altın piyasasında gözler yeniden fiyat ekranlarına çevrildi. Son günlerde küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle değer kaybeden altın, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle gram altındaki geri çekilmenin ardından vatandaşlar, 1 Temmuz itibarıyla güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor.
1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.967,09 TL
SATIŞ: 5.968,03 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.658,23 TL
SATIŞ: 9.881,38 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 19.256,09 TL
SATIŞ: 19.762,76 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 38.687,00 TL
SATIŞ: 39.217,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 40.037,00 TL
SATIŞ: 40.641,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 39.840,19 TL
SATIŞ: 40.855,13 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $3.974,40
SATIŞ: $3.975,02