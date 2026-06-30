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TRT 1 CANLI İZLE: Dünya Kupası Fransa - İsveç son 32 turu maçı TRT 1 ve tabii canlı yayını

TRT 1 CANLI İZLE: Dünya Kupası Fransa - İsveç son 32 turu maçı TRT 1 ve tabii canlı yayını

23:3030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu gece Fransa ile İsveç son 16 biletini almak adına karşı karşıya gelecek. TRT 1 ve tabii üzerinden canlı yayınlanacak heyecan dolu karşılaşma saat 00.00'da başlayacak. İlk 11'lerin de açıklandığı Fransa-İsveç maçını sayfamızdaki resmi TRT 1 linki üzerinden canlı olarak takip edebilir, haberimizin detaylarından güncel frekans ayarlarına ulaşabilirsiniz. İşte dev maçtan tüm detaylar.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turundaki mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri de kupanın favorilerinden Fransa ile İsveç arasında oynanacak. Heyecan dolu mücadelenin başlama saati ise 00.00.

Fransa ile İsveç son 16 için sahada


Dünya Kupası'nda gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri de Fransa ile İsveç arasında oynanacak. Saat 00.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanırken, dijital yayın platformu tabii üzerinden de online olarak mücadele takip edilebilecek. Karşılaşmadan galip ayrılan ekip son 16 turunda Paraguay ile eşleşecek.


FRANSA İSVEÇ MAÇI TRT 1 CANLI YAYINI İZLE

İlk 11'ler açıklandı 


Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Tchouameni, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.


İsveç: Zetterstrom, Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud, Bergvall, Ayari, Elanga, Isak, Gyökeres.

TRT 1 güncel frekans ayarları ve canlı yayın bilgileri


Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.


Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.


TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:


Uydu: Türksat 4A


Frekans: 11794


Polarizasyon: V (Dikey)


Sembol oranı: 30000


FEC: 3/4

İsveç 4 puanla çıktı

İsveç ise Hollanda, Japonya ve Tunus'la birlikte F Grubu'nda yer aldı. Turnuvaya 5-1'lik Tunus galibiyetiyle başlayan İsveç, ikinci maçında Hollanda'ya aynı skorla mağlup oldu. Üçüncü maçında Japonya'yla 1-1 berabere kalan İsveç, 4 puanla son 32 turuna katıldı

Fransa 3'te 3 yaptı


Fransa, Dünya Kupası'nda I Grubu'nda Norveç, Senegal ve Irak'la mücadele etti. Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0'la geçen Fransa, son maçında Norveç'i 4-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla gruptan lider çıkarak Son 32 Turu'na yükseldi.

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