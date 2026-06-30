15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2026 kaç gün tatil, hafta sonuyla birleşiyor mu?

15 Temmuz resmi tatil mi 2026, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak ve bankalar ile kamu kurumları açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 2026 takvimi, tatil süresi, yarım gün olup olmadığı ve çalışma düzenine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.

1 /5 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2026 yılında çarşamba gününe denk gelecek. Resmî tatil kapsamında kamu kurumları ve bankalar bir gün süreyle kapalı olacak.

2 /5 15 Temmuz 2026 resmî tatil mi?

15 Temmuz resmî tatil mi sorusu, izin ve çalışma planlarını hazırlayan kamu ve özel sektör çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz, 2026 yılında da resmî tatil kapsamında olacak.

15 Temmuz 2026, çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihte yurt genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenecek.

3 /5 15 Temmuz yarım gün mü?

15 Temmuz, yarım günlük değil, tam günlük resmî tatil olarak uygulanacak. Buna göre kamu kurumları ve bankalar gün boyunca kapalı olacak.

2026 yılında hafta sonuyla birleşmeyen 15 Temmuz tatili, yalnızca çarşamba gününü kapsayacak.

4 /5 15 Temmuz tatili kaç gün sürecek?

15 Temmuz’un çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin hafta sonuyla birleşmesi söz konusu olmayacak. Bu nedenle 2026 yılında 15 Temmuz tatili bir gün sürecek.

Öne çıkan bilgiler şöyle:

15 Temmuz 2026, çarşamba gününe denk geliyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmî tatil kapsamında bulunuyor. Tatil hafta sonuyla birleşmeyecek. Kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.