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30 Haziran günün maçları: Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? İşte saatler ve yayın kanalı

30 Haziran günün maçları: Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? İşte saatler ve yayın kanalı

19:0230/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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30 Haziran günün maçları, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turuyla futbolseverlerin gündeminde. Dünya Kupası'nda finale doğru adım adım ilerlenirken, bugün hangi maçların oynanacağı, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayımlanacağına ilişkin güncel maç programı ile son 16 turuna yükselen takımların listesi haberimizde.

30 Haziran günün maçları kapsamında 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda iki karşılaşma programda yer aldı. Hollanda-Fas mücadelesinin ardından Fildişi Sahili ile Norveç, saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında karşı karşıya gelecek.

30 Haziran günün maçları


30 Haziran günün maçları, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turuyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Hollanda ile Fas, TSİ 04.00’te Monterrey Stadı’nda karşı karşıya gelirken Fildişi Sahili-Norveç maçı saat 20.00’de Dallas Stadı’nda oynanacak.


Hollanda-Fas mücadelesinin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas, adını son 16 turuna yazdırdı.


Bugünkü Dünya Kupası maçları

04.00 | Hollanda-Fas: Fas, penaltı atışları sonucunda 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

20.00 | Fildişi Sahili-Norveç: TRT 1


Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki karşılaşma ABD’nin Dallas kentindeki Dallas Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin kazananı, son 16 turunda Brezilya’nın rakibi olacak.

1 Temmuz Dünya Kupası maçları


2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 1 Temmuz Çarşamba günü dört karşılaşma oynanacak. Programda Fransa-İsveç, Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal mücadeleleri bulunuyor.


  • 00.00: Fransa-İsveç
  • 04.00: Meksika-Ekvador
  • 19.00: İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  • 23.00: Belçika-Senegal

Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar


Son 32 turunda oynanan karşılaşmaların ardından Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas son 16 turuna yükseldi.


Kanada, Güney Afrika’yı 1-0 mağlup ederek tur atladı. Brezilya, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanırken Paraguay, Almanya’yı penaltı atışları sonucunda eledi.


Fas ise Hollanda karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadeleyi penaltılarda 3-2 kazanarak son 16 biletini aldı.


Son 16 turuna yükselen takımlar şöyle:


  • Kanada
  • Brezilya
  • Paraguay
  • Fas

2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri


Turnuvada kesinleşen ve son 32 turundaki karşılaşmaların sonuçlarına göre belirlenecek son 16 eşleşmeleri şöyle:


  • Kanada-Fas
  • Paraguay / Fransa-İsveç galibi
  • Brezilya / Fildişi Sahili-Norveç galibi
  • Meksika-Ekvador galibi / İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti galibi
  • Portekiz-Hırvatistan galibi / İspanya-Avusturya galibi
  • ABD-Bosna Hersek galibi / Belçika-Senegal galibi
  • Arjantin-Yeşil Burun Adaları galibi / Avustralya-Mısır galibi
  • İsviçre-Cezayir galibi / Kolombiya-Gana galibi


Son 32 turunun kalan maç programı


2 Temmuz Perşembe

03.00: ABD-Bosna Hersek

22.00: İspanya-Avusturya


3 Temmuz Cuma

02.00: Portekiz-Hırvatistan

06.00: İsviçre-Cezayir

21.00: Avustralya-Mısır


4 Temmuz Cumartesi

01.00: Arjantin-Yeşil Burun Adaları

04.30: Kolombiya-Gana


Son 32 turundaki karşılaşmaların tamamlanmasının ardından son 16 eşleşmeleri kesinlik kazanacak. Turnuvada son 16 turu maçları 4-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak.

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