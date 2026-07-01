15 Temmuz’a geri sayım başladı. Türkiye’de belirli günler resmî tatil olarak kabul edilirken bu tarihlerde kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu faaliyetlerine ara veriyor. Demokrasi uğruna verilen mücadelenin ve millî iradenin simgesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de ülkemizdeki resmî tatiller arasında yer alıyor. Peki 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

1 /4 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin yakın tarihindeki en dönüm noktası anlarından biridir. 2016 yılında yaşanan darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği direnişi ve demokrasiye bağlılığını anmak amacıyla, 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü resmi tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2 /4 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bu yıl, 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.



3 /4 15 Temmuz’da kamu kurumları tatil mi? Resmi tatil olan 15 Temmuz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tatildir. Bu tarih özel sektör çalışanlarının bir bölümü için tatil bir kısmı için ise tatil olmayabilir. Genellikle özel sektörde bulunan iş yerleri resmi tatillerde de çalışıyor. Bu durum iş yerleri arasında farklılık gösterir.