Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Osmangazi Köprüsü'nde 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 1.170 TL olarak belirlendi. 2. sınıf araçlar 1.870 TL, 3. sınıf araçlar 2.225 TL ödeyecek.Osmangazi Köprüsü'nde 4. sınıf araçlar için ücret 2.950 TL, 5. sınıf araçlar için 3.720 TL, motosikletlerin de dahil olduğu 6. sınıf araçlar için ise 820 TL oldu.