Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde beklenen fiyat güncellemesi yürürlüğe girdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerini 1 Temmuz'dan itibaren yeniden düzenledi. Ankara-Niğde Otoyolu da 740 TL'den 925 TL'ye çıkarıldı. Yeni tarifeyle Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti değişti. İşte Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri.
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 1 Temmuz itibarıyla zamlandı. Yeni tarifeyle birlikte Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri'nde otomobil geçiş ücreti belli oldu.İşte yeni tarife.
Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeli kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
OSMANGAZİ VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yeni tarifeye göre, Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçiş ücreti 1.170 lira olarak uygulanacak.
Osmangazi Köprüsü'nde 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 1.170 TL olarak belirlendi. 2. sınıf araçlar 1.870 TL, 3. sınıf araçlar 2.225 TL ödeyecek.Osmangazi Köprüsü'nde 4. sınıf araçlar için ücret 2.950 TL, 5. sınıf araçlar için 3.720 TL, motosikletlerin de dahil olduğu 6. sınıf araçlar için ise 820 TL oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde de otomobil geçiş ücreti 1.170 TL'ye yükseldi. 2. sınıf araçlar 1.465 TL, 3. sınıf araçlar ise 2.635 TL ödeyecek.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 1. sınıf araçların geçiş ücreti 110 TL oldu. Yeni tarifeye göre 2. sınıf araçlar 145 TL, 3. sınıf araçlar ise 270 TL ödeyecek.Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 4. sınıf araçlar için ücret 690 TL, 5. sınıf araçlar için 860 TL, 6. sınıf araçlar için ise 75 TL olarak uygulanacak.
Ankara-Niğde Otoyolu da 740 TL'den 925 TL'ye çıkarıldı. Güncellenen tarifelerle birlikte Osmangazi, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde tüm araç sınıflarının geçiş ücretleri yeniden düzenlenmiş oldu.
KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Açıklamada, "Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretleri 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00'dan itibaren (30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.