Resmi Gazete kararları, kamu kurumları tarafından alınan yeni düzenlemeler, atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve ilanlarla birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Resmi Gazete'de neler var sorusu, özellikle kamu personeli alımları, görevden alma ve atama kararları, yeni yönetmelikler, tebliğler ve yürürlüğe giren kararlar açısından merak ediliyor. İşte 1 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar.

1 /5 Resmi Gazete’de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.



2 /5 1 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7587 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11484) –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11485) –– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11486) –– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11487) –– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2026/152)



3 /5 YÖNETMELİKLER –– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 /5 TEBLİĞLER –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/7) –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/8) –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2026/9) –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/10) KURUL KARARI –– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2026 Tarihli ve 2026/1095 Sayılı Kararı