ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS kapsamındaki Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için süreç netleşti. DHBT başvuruları 22-30 Eylül'de, sınav ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Lisans) başvurular başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru tarihi ile başvuru ücreti belli oldu.
2026 DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?
DHBT 2026 sınavı için başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. DHBT geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olacak ve işlemler aynı gün saat 23.59’a kadar sürecek.
22-30 Eylül 2026 (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)
2026 DHBT ne zaman?
ÖSYM sınav takvimine göre, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
Tüm adaylar için 6 Eylül'deki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunlu olacak. Sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine adaylar karar verecek.
DHBT başvuru ücreti ne kadar?
DHBT TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV ÜCRETİ: 1 Kasım 2026, 10.15, 800 TL (DHBT sınav ücreti ödeme için son gün, 1 Ekim 2026)
DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 5 Ekim 2026 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
2026 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Sınavın sonuçları da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.
KPSS DHBT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 1 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. 10.15'te başlayacak ve 11.15’te bitecek sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.