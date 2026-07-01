TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşyeri konut TEFE TÜFE artış hesaplaması

Temmuz 2026 kira artış oranı için geri sayım sürerken, milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevirdi. Konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal kira artış sınırını belirleyecek 12 aylık TÜFE ortalaması, sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar için kritik veri olacak. Açıklanacak oran, kira piyasasında yeni dönemin seyrini belirleyecek.
Kira artış oranı Temmuz ayı öncesinde en çok merak edilen ekonomik başlıklar arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı netleşecek. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artışı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
Haziran 2026 döneminde kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanacak artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayına ait enflasyon verileri esas alınarak belirlenmişti.
Buna göre geçtiğimiz ay konut ve iş yeri kiralarında geçerli olan yasal tavan zam oranı yüzde 32,24 olarak duyurulmuş ve mevcut kira sözleşmeleri bu üst sınır doğrultusunda güncellenmişti.
TEMMUZ AYI KİR AARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla belli olacak. TÜİK verileri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylelikle açıklamanın ardından Temmuz ayı kira artış oranı da belli olacak.