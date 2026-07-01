TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşyeri konut TEFE TÜFE artış hesaplaması

Kira artış oranı Temmuz ayı öncesinde en çok merak edilen ekonomik başlıklar arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı netleşecek. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artışı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.