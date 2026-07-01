ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: Öğrenci affı Meclis'e sunuldu mu, kimleri kapsıyor ve başvuru şartları neler?

Öğrenci affı düzenlemesinde Meclis süreci başlıyor. 1 Temmuz 2022’den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayanların yeniden eğitime dönüşünü öngören teklifin kapsamı, başvuru şartları, dört aylık başvuru süresi ve kimlerin düzenlemeden yararlanamayacağı netleşiyor.
Öğrenci affı olarak bilinen düzenlemenin 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bekleniyor. Teklif yasalaşırsa 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrenciler, dört ay içinde başvurarak eğitimlerine dönebilecek.
Öğrenci affı teklifi Meclis'e sunulacak
Öğrenci affı düzenlemesinde Meclis aşamasına gelindi. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifinin, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından 2 Temmuz Perşembe günü saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışmayla Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor. Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamı ve uygulanma sürecine ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
Öğrenci affı kimleri kapsayacak?
Kamuoyunda “öğrenci affı” olarak bilinen düzenlemenin, 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversitesiyle ilişiği kesilen öğrencileri kapsaması öngörülüyor.
Teklifte yer alan düzenlemeye göre kapsam şu şekilde olacak:
- Ön lisans öğrencileri
- Lisans tamamlama programlarında öğrenim görenler
- Lisans öğrencileri
- Lisansüstü ve doktora öğrencileri
- Bir üniversiteye kayıt hakkı kazandığı hâlde kayıt yaptırmayanlar
- 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversitesiyle ilişiği kesilenler
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde başvuru yapması gerekecek.
Başvurular, öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı üniversitelere yapılacak. Şartları sağlayan öğrencilerin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlaması öngörülüyor.
Kimler düzenlemenin dışında kalacak?
Kanun teklifinde bazı suçlardan mahkûm olanlar ile sahte belge kullananların öğrenci affından yararlanamaması öngörülüyor.
Düzenlemenin kapsamı dışında tutulması planlananlar şöyle:
- Terör suçlarından mahkûm olanlar
- Kasten öldürme ve işkence suçlarından mahkûm olanlar
- Cinsel saldırı veya çocukların cinsel istismarı suçlarından mahkûm olanlar
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar
- Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler
- Üniversite kaydı sırasında sahte belge verenler
- Terör örgütleriyle üyelik, mensubiyet veya iltisak bağlantısı bulunanlar
- Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olanlar
Ayrıntılar basın toplantısında açıklanacak
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Toplantıda düzenlemenin kimleri kapsayacağı, başvuruların hangi şartlarla yapılacağı ve üniversiteye dönüş sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntıların açıklanması öngörülüyor.
Teklifin yasalaşması hâlinde, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan ve belirlenen şartları taşıyan öğrenciler için yeni bir başvuru süreci başlayacak. Düzenlemenin kesin kapsamı ve uygulama takvimi, teklif metninin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.