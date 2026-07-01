ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: Öğrenci affı Meclis'e sunuldu mu, kimleri kapsıyor ve başvuru şartları neler?

Ayrıntılar basın toplantısında açıklanacak





AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.





Toplantıda düzenlemenin kimleri kapsayacağı, başvuruların hangi şartlarla yapılacağı ve üniversiteye dönüş sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntıların açıklanması öngörülüyor.





Teklifin yasalaşması hâlinde, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan ve belirlenen şartları taşıyan öğrenciler için yeni bir başvuru süreci başlayacak. Düzenlemenin kesin kapsamı ve uygulama takvimi, teklif metninin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.