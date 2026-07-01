Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Maaşları baştan sonra değiştirecek

Milyonlarca emekli ve memurun maaş artışını belirleyecek haziran ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı son rakamlarla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşirken memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da son şeklini alacak. Piyasalar ise hem Merkez Bankası'nın beklenti anketlerini hem de ekonomi yönetiminden gelen açıklamaları yakından takip ediyor.

1 /4 Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları için belirleyici olacak haziran enflasyonu öncesinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı veriler yalnızca milyonlarca emekli ve memurun maaş artışını değil, ekonomiye ilişkin yılın ikinci yarısındaki beklentileri de şekillendirecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesi, zam hesaplarını yeniden gündeme taşıdı.

2 /4 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.

3 /4 MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82'den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29’a geriledi.