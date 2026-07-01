KPSS 2026 sınav tarihleri, EKPSS sınavı sonrası merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na başvurular, her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. KPSS lisans başvuruları başladı. KPSS lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2026 KPSS sınav takvimi.

1 /5 Kamu personeli alımı için büyük önem taşıyan KPSS, 2026 yılında tüm eğitim düzeyleri için gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 yılı KPSS takvimiyle birlikte; KPSS lisans sınavı başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki KPSS lisans başvuru ne zaman yapılacak? 2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Alan Bilgisi sınavı tarihi.

2 /5 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

3 /5 KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

4 /5 KPSS lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman? KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. oturum 12 Eylül 2026 tarihinde, 2. oturum ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.