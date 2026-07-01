KPSS lisans başvuruları; bugün itibariyle başladı. 2026 KPSS başvurusu 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak. KPSS başvuru kılavuzuna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı oturumu başvuru ücreti 800 TL olarak açıklandı. İşte KPSS Alan Bilgisi sınavı başvuru ücreti.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adayların merakla beklediği 2026 başvuru takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre lisans düzeyindeki başvurular 1 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30 itibarıyla başladı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek. Adayların başvurularını belirlenen süre içinde tamamlaması ve sınav ücretini yatırması gerekiyor.
2026 KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 800 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 500 TL olarak belirlendi.
KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Ziraat Dinamik Banka mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Ziraat Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://sanalpos.osym.gov.tr/)
KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
KPSS lisans başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
BAŞVURU TARİHLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi): 1-13 Temmuz 2026 (Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2026)
KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2026, Saat: 10.15, 130 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2026, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2026, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2026, Saat: 10.15
KPSS SINAV ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Oturumu: 800 TL
KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 500 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi): 22-23 Temmuz 2026 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde ödenir.)
DHBT BAŞVURU TARİHİ: 22-30 Eylül 2026 (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Lisans Sınavına
başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)
DHBT TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV ÜCRETİ: 1 Kasım 2026, 10.15, 800 TL (DHBT sınav ücreti ödeme için son gün, 1
Ekim 2026)
DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 5 Ekim 2026 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
2026-KPSS Lisans: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026