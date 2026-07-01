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Adana Seyhan Kentsel Dönüşüm TOKİ Kura Çekilişi Sonuçları İsim Listesi

Adana Seyhan Kentsel Dönüşüm TOKİ Kura Çekilişi Sonuçları İsim Listesi

12:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerinin konutlarını belirlemek amacıyla kura çekilişi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle vatandaşların yeni konutları belirlenirken, süreç şeffaflık ilkesi doğrultusunda tamamlandı. Projenin, bölgedeki riskli yapıların yenilenmesi ve hak sahiplerinin daha güvenli, modern yaşam alanlarına kavuşması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. İşte Adana Seyhan Barbaros Mahallesi kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.

#Adana
#Seyhan Kentsel Dönüşüm Kurası
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