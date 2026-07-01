Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret için kritik açıklama geldi

Milyonlarca çalışan ve sosyal yardım alan vatandaşın gözü Temmuz ayında yapılabilecek olası ara zam açıklamalarına çevrildi. Asgari ücretle birlikte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları, dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık ve engelli maaşı ile evde bakım desteği gibi birçok ödeme kalemi yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın olası adımları merakla beklenirken, asgari ücrete ilişkin tartışmalar da hız kazandı.

1 /5 Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan, sosyal yardım ödemesi alan vatandaş ve emekli kesimi yakından ilgilendiren süreçte gözler ekonomi yönetimine çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamalar ise ara zam beklentilerine ilişkin tartışmaları yeniden şekillendirdi.

2 /5 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde Temmuz 2026’da asgari ücrete ek zam yapılmasına yönelik açıklanmış resmî bir çalışma yer almıyor. Son açıklamalar göre şuan için asgari ücrete zam yapılmayacağı yönünde.

3 /5 ASGARİ ÜCRET NET/BRÜT NE KADAR 2026? Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL İşverene Toplam Maliyet: 40.874,63 TL (SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil) Bu artışla birlikte günlük brüt ücret 1.101 TL olarak belirlendi.

4 /5 TEMMUZ ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Temmuz ayında emekli, memur ve sosyal yardımların artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Mevzuata göre asgari ücret , komisyon kararıyla her yıl Ocak ayında yeniden belirleniyor. Bu yılın başında asgari ücret %27 seviyesinde artış göstererek 28 bin 75 liraya yükselmişti.