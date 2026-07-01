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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI TEMMUZ 2026: 30 bin TL’ye varan kampanyalar açıklandı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI TEMMUZ 2026: 30 bin TL’ye varan kampanyalar açıklandı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

20:011/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Emekli promosyonu 2026 Temmuz kampanyaları, kamu ve özel bankaların güncel nakit ödeme ve ek ödül fırsatlarıyla yeniden şekillendi. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, QNB, TEB, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk’ün maaş aralıklarına göre sunduğu promosyon tutarları 30 bin TL’ye kadar çıkarken, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar, başvuru şartları, kampanya tarihleri ve ek ödeme koşulları belli oldu.

Emekli promosyonu 2026 Temmuz kampanyalarında bankaların nakit ödemeleri ve ek ödülleri güncellendi. Maaşını taşıyarak üç yıllık taahhüt veren SGK emeklilerine sunulan toplam paketler 30 bin TL’ye kadar çıkarken, ek koşulsuz nakit promosyonlarda 20 bin TL seviyesi öne çıktı.

Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi


Emekli promosyonu 2026 kampanyaları, temmuz ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler; maaş tutarlarına, bankaların ek ürün koşullarına ve kampanya tarihlerine göre farklı ödemelerden yararlanabiliyor.


1 Temmuz 2026 itibarıyla doğrulanabilen kampanyalarda toplam ödeme tutarı Albaraka Türk ve Yapı Kredi’de 30 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ancak bu rakamların tamamı koşulsuz nakit promosyondan oluşmuyor; otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık veya müşteri yönlendirme gibi ek şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?


Temmuz ayındaki kampanyalar karşılaştırıldığında bankaların açıkladığı en yüksek toplam ödeme paketleri şöyle sıralanıyor:


Albaraka Türk: 30.000 TL’ye kadar

Yapı Kredi: 30.000 TL’ye kadar

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye kadar

İş Bankası: 25.000 TL’ye kadar

TEB: 21.000 TL’ye kadar

QNB: 20.000 TL’ye kadar

Kuveyt Türk: 15.500 TL’ye kadar

Akbank: 15.000 TL’ye kadar

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar

VakıfBank: 12.000 TL’ye kadar

Halkbank: 12.000 TL’ye kadar


Toplam kampanya tutarı ile koşulsuz nakit promosyonun aynı olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bankaların ilan ettiği üst rakama ulaşabilmek için kredi kartı harcaması, otomatik ödeme talimatı, ek hesap kullanımı veya yeni müşteri yönlendirme şartı bulunabiliyor.

Kamu bankalarının emekli promosyonu


Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.


Ziraat Bankası ve VakıfBank’taki ödeme tablosu şöyle:


9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 12.000 TL


Halkbank’ta 10 bin TL’nin altında ölüm aylığı alan hak sahiplerine başvuru yapılması halinde 5 bin TL promosyon ödeniyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu


Yapı Kredi’nin 31 Temmuz 2026’ya kadar sürecek kampanyasında toplam ödeme 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında ek koşulsuz ödemeler maaş baremine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.


Toplam tutarı artıran koşullar arasında şunlar yer alıyor:


İki yeni otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödeme

Kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 5.000 TL’ye kadar ek ödeme

Mobil bankacılık aktifliği için 2.000 TL

Belirlenen kodla mobil müşteri olanlara 3.000 TL ek ödül


Bütün koşulların sağlanması halinde 20 bin TL ve üzeri maaş alan bir emeklinin toplam kazanımı 30 bin TL’ye ulaşabiliyor.

Garanti BBVA emekli promosyonu


Garanti BBVA’nın 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve 10 bin TL’ye kadar bonus sunuluyor.


Nakit promosyon tutarları şöyle:


10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 15.000 TL


Kart harcaması, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi şartlarıyla toplam 10 bin TL’ye kadar bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam kampanya tutarı 25 bin TL’ye çıkıyor.

Albaraka Türk emekli promosyonu


Albaraka Türk, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine toplam 30 bin TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.


Maaşını taşıyan emeklilere ek koşul aranmadan ödenecek tutarlar şöyle:


9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 8.300 TL

10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 13.300 TL

15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 16.600 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 20.000 TL


İki otomatik fatura talimatıyla 1.400 TL, yeni emekli müşterilerin yönlendirilmesiyle toplam 8.600 TL ek ödül alınabiliyor. Böylece 20 bin TL ve üzeri aylık alan emekliler için toplam kampanya tutarı 30 bin TL’ye ulaşıyor.

İş Bankası emekli promosyonu


Türkiye İş Bankası, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 25 bin TL’ye varan kampanya sunuyor.


Kampanya kapsamında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Bankadan daha önce otomatik ödeme talimatı vermemiş müşterilere iki yeni fatura talimatı karşılığında 1.000 TL, ilk kez bireysel kredi kartı alacak emeklilere ise gerekli harcama koşuluyla 9.000 TL MaxiPuan veriliyor.

TEB emekli promosyonu


Türk Ekonomi Bankası, emekli maaşını 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor.


Maaş aralıklarına göre toplam ödemeler şöyle:


10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 14.000 TL

10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 17.000 TL

15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 19.000 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 21.000 TL


Toplam ödemenin 9 bin TL’lik bölümü ek promosyondan oluşuyor. Bu ödeme için biri elektrik veya doğal gaz faturası olmak üzere en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

QNB emekli promosyonu


QNB, emekli maaşını bankaya taşıyarak üç yıllık taahhüt veren SGK emeklilerine ek ürün şartı olmadan 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.


Maaş aralıklarına göre ödemeler şöyle:


9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 8.500 TL

10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 13.500 TL

15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 16.500 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 20.000 TL


QNB’nin standart promosyon ödemesi için kredi kartı, fatura talimatı veya ek hesap koşulu bulunmuyor.

Kuveyt Türk emekli promosyonu


Kuveyt Türk, emekli maaşını taşıyan müşterilere ek avantajlarla birlikte 15.500 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.


Maaş tutarına göre toplam ödemeler şöyle:


10.000 TL’nin altında maaş alanlara 8.500 TL

10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 11.500 TL

15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 13.500 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 15.500 TL


Toplam tutarın 12 bin TL’ye kadar olan bölümü nakit promosyondan, kalan kısmı ise kart harcaması ve yeni fatura talimatlarına verilen altın puanlardan oluşuyor

Akbank emekli promosyonu


Akbank, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.


Maaş aralıklarına göre toplam promosyon tutarları şöyle:


9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 15.000 TL


Başvurular Akbank Mobil, müşteri iletişim merkezi veya banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Emekli promosyonu nasıl alınır?


Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve genellikle üç yıl boyunca bu bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor.


Maaş taşıma işlemi;


e-Devlet üzerinden,

Bankaların mobil veya internet şubelerinden,

Müşteri iletişim merkezlerinden,

Banka şubelerinden


gerçekleştirilebiliyor.


Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçiş yapılabiliyor. Ancak önceki bankadan alınan promosyonun kalan taahhüt süresine karşılık gelen bölümü iade ediliyor.

Banka seçerken yalnızca üst rakama bakılmamalı


Bankaların duyurduğu en yüksek tutarlar genellikle 20 bin TL ve üzerinde maaş alan emekliler için geçerli oluyor. Düşük maaş baremlerinde ödenecek promosyon miktarı da buna bağlı olarak azalıyor.


Karşılaştırma yapılırken yalnızca toplam kampanya tutarı değil; koşulsuz nakit ödeme, fatura talimatı sayısı, kredi kartı harcama şartı, ödülün nakit veya puan olarak verilmesi ve kampanyanın sona erme tarihi de dikkate alınmalı.


Bankalar kampanya şartlarını ve ödeme tutarlarını değiştirebildiği için başvuru öncesinde ilgili bankanın güncel koşullarının yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI TEMMUZ 2026: 30 bin TL’ye varan kampanyalar açıklandı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar