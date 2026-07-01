EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI TEMMUZ 2026: 30 bin TL’ye varan kampanyalar açıklandı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi





Emekli promosyonu 2026 kampanyaları, temmuz ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler; maaş tutarlarına, bankaların ek ürün koşullarına ve kampanya tarihlerine göre farklı ödemelerden yararlanabiliyor.





1 Temmuz 2026 itibarıyla doğrulanabilen kampanyalarda toplam ödeme tutarı Albaraka Türk ve Yapı Kredi’de 30 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ancak bu rakamların tamamı koşulsuz nakit promosyondan oluşmuyor; otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık veya müşteri yönlendirme gibi ek şartların yerine getirilmesi gerekiyor.