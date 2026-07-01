Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynayacak? Beşiktaş Slovakya kampı kadrosu ve hazırlık maçı programı

Beşiktaş hazırlık maçları programı, yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı taraftarların gündeminde. Slovakya’nın Bratislava kentinde kampa giren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Macaristan 2. Lig ekibi Gyirmot FC Gyor ile TSİ 18.00’de oynayacak; 24 kişilik kamp kadrosu ile Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh’un takıma katılacağı tarihler de açıklandı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayarak Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya gitti. Siyah-beyazlılar, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçını TSİ 18.00’de Gyirmot FC Gyor ile oynayacak.
Beşiktaş hazırlık maçları Slovakya kampıyla başlıyor
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Beşiktaş, kamp çalışmalarını sürdürmek üzere Slovakya’nın Bratislava kentine ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, kamp kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig temsilcisi Gyirmot FC Gyor ile karşılaşacak.
Beşiktaşlı futbolcular, İstanbul’dan ayrılmadan önce Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yaptı. Takım daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Slovakya’ya hareket etti.
Yaklaşık iki saat süren yolculuğun ardından Bratislava Havalimanı’na ulaşan kafile, kara yoluyla kamp yapacağı otele geçti. Altyapı oyuncularının da yer aldığı kafilede 24 futbolcu bulunuyor.
İlk hazırlık maçı saat kaçta?
Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı ekip, aynı gün kamp tesisinde ilk hazırlık karşılaşmasına çıkacak.
İlk maçın programı şöyle:
Rakip: Gyirmot FC Gyor
Rakibin ligi: Macaristan 2. Ligi
Maç saati: TSİ 18.00
Maç yeri: Beşiktaş’ın Slovakya’daki kamp tesisi
Sportif direktör Önder Özen de kafileyle birlikte Slovakya’ya gitti.
Hazırlık maçı programı
Beşiktaş'ın, yurt dışı kamp programı kapsamında yapacağı 6 hazırlık maçı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.00 Beşiktaş-Gyirmot (X-BIONIC SPHERE)
5 Temmuz Pazar:
18.00 Beşiktaş-MTE 1904 KFT (MTE 1904)
10 Temmuz Cuma:
18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)
19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)
14 Temmuz Salı:
12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)
18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)
Bazı futbolcular kampa daha sonra katılacak
Beşiktaş, Slovakya kampına daha sonra dahil olacak futbolcuların programını da açıkladı. Buna göre Wilfred Ndidi 2 Temmuz’da, Asım Efe Işık ise 4 Temmuz’da takıma katılacak.
Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh’un 10 Temmuz’da Slovakya kampına dahil olması planlanıyor.
Futbolcuların kampa katılım tarihleri:
2 Temmuz: Wilfred Ndidi
4 Temmuz: Asım Efe Işık
10 Temmuz: Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh
Beşiktaş’ın Slovakya kampı kadrosu
Siyah-beyazlıların açıkladığı 24 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç ve Ozan Sevim.
Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını Bratislava’da yapacağı antrenmanlar ve hazırlık karşılaşmalarıyla sürdürecek.