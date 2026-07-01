2026 ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt işlemi nasıl yapılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet adrese göre okul sorgulama

2026 ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak, 1. sınıf kayıt işlemleri nasıl yapılacak ve çocukların gideceği okul nasıl öğrenilecek? 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin merak ettiği ilkokul kayıt tarihleri, e-Okul üzerinden otomatik kayıt süreci, MERNİS adres bilgileri ve e-Devlet adrese dayalı kayıt okulu sorgulama ekranına ilişkin tüm ayrıntılar belli oluyor.

1 /4 2026 ilkokul kayıtları, öğrencilerin MERNİS’te bulunan ikamet adresleri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-Devlet’teki adrese dayalı kayıt okulu sorgulama hizmetinden öğrenebilecek.

2 /4 2026 ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

2026 ilkokul kayıtları, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, velilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan tamamlanacak.

Kayıt işlemlerinde, 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki ikamet bilgileri esas alınacak. Öğrenciler, adreslerine göre belirlenen okullara e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak kaydedilecek.

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İlkokul kayıt işlemi nasıl yapılacak?

Velilerin kayıt için ayrıca okula giderek başvuru yapması gerekmeyecek. Süreç, MERNİS’te kayıtlı adres bilgileri üzerinden e-Okul sistemi aracılığıyla yürütülecek.

Kayıt sürecinin temel aşamaları şöyle olacak:

Öğrencinin MERNİS’teki ikamet adresi esas alınacak. Adrese göre kayıt yapılacak okul belirlenecek. Kayıt işlemi e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak tamamlanacak. Veli, öğrencinin yerleştirildiği okulu e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

İLKÖĞRETİM OKULLARI ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA (E-KAYIT)

