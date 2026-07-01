Onbeşliler dizisinin konusu nedir? Onbeşliler nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Onbeşliler dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri merak ediliyor. “Hey Onbeşli” türküsünün ardındaki hikâyeden ilham alan tarihî yapım, Çanakkale Cephesi’ne giden Tokatlı gençlerin hayatını anlatırken İsmail Ege Şaşmaz ve Ezgi Şenler’in başrollerini paylaştığı dizi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.15’te TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.
Onbeşliler dizisi, Çanakkale Savaşı sırasında Tokat’tan cepheye giden gençlerin fedakârlıklarla şekillenen hikâyesini konu alıyor. tabii yapımı tarihî drama, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.15’te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Onbeşliler dizisi ne zaman yayımlanacak?
Onbeşliler dizisi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Tokat’tan gönüllü olarak Çanakkale Cephesi’ne giden gençlerden ilham alan hikâyesiyle 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.15’te TRT 1’de yayımlanacak.
TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan yapım, “Hey Onbeşli” türküsünün ardındaki anlatıyı; cepheye giden gençler, geride kalan aileler ve yarım kalan hayatlar üzerinden ekrana taşıyor.
Diziye ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
Tür: Tarih ve dram
Yayın tarihi: 1 Temmuz 2026
Yayın saati: 21.15
Televizyon kanalı: TRT 1
Dijital platform: tabii
Yönetmenler: Cihan Sağlam ve Muhammet Abdülgafur Şahin
Onbeşliler dizisinin konusu nedir?
Dizi, Çanakkale Savaşı sırasında Tokat’tan gönüllü olarak cepheye giden, Rumi takvime göre 1315 doğumlu gençlerin hikâyelerinden ilham alıyor. Yapımda vatan sevgisi, dostluk, aile bağları ve fedakârlık temaları öne çıkıyor.
Hikâyenin merkezindeki Bekir, bir ağanın oğlu olarak ailesinin kendisi için belirlediği hayat ile kendi düşünceleri arasında kalıyor. Başlangıçta ailesinin psikolojik baskıları altında kimliğini oluşturmaya çalışan Bekir’in yaşadıkları, savaşla birlikte farklı bir yön kazanıyor.
Dizide ayrıca İstanbul’dan Tokat’a tayin edilen edebiyat öğretmeni Mehmet Hoca’nın savaş nedeniyle değişen yaşamı anlatılıyor. Hediye karakterinin ilk aşkla başlayan hikâyesi ise kendisinin ve yanındaki kadınların hemşire olarak cepheye gitmesiyle vatan mücadelesine dönüşüyor.
Halil karakteri de kişisel hayatında önemli gördüğü konuları geride bırakarak Tokat’tan ayrılıyor ve Çanakkale’deki savaşa katılıyor.
Hey Onbeşli türküsünün hikâyesinden ilham alıyor
Onbeşliler, halk arasında Çanakkale Savaşı ile özdeşleşen “Hey Onbeşli” türküsünün arkasındaki hüzünlü anlatıyı karakterlerin kişisel hikâyeleri üzerinden işliyor.
Yapım, savaşın yalnızca cephede yaşanan çatışmalardan ibaret olmadığını; ailelerinden ayrılan gençleri, geride kalan yakınlarını ve yarım kalan ilişkileri de etkilediğini göstermeyi amaçlıyor.
Oyuncu Mücahit Koçak, senaryoyu okurken “feda” kavramı üzerine düşündüğünü belirterek dizinin, gençlerin cepheye giderken nelerden vazgeçtiklerini görünür hâle getirdiğini söyledi.
Onbeşliler dizisi nerede çekildi?
Dizinin çekimlerinin bir bölümü, hikâyenin geçtiği yerlerden biri olan Tokat’ta gerçekleştirildi. Oyuncu Kemal Uçar, Tokat’taki çekimler sırasında şehit ve gazi ailelerinin de yer aldığı askere uğurlama sahnesinin projenin en duygusal anlarından biri olduğunu ifade etti.
Yapımın Tokat dışındaki çekim noktalarına ilişkin ayrıntılı bir lokasyon listesi ise paylaşılmadı.
Onbeşliler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Dizinin başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ile Ezgi Şenler paylaşıyor. Yapımın açıklanan oyuncu kadrosu ve bilinen karakterleri şöyle:
İsmail Ege Şaşmaz: Bekir
Ezgi Şenler: Hediye
Kemal Uçar: Mehmet Hoca
Mücahit Koçak: Halil
Musa Evren: Artin
Muhammed Cangören
Murat Akkoyunlu
Umut Karadağ
Ruhi Sarı
Güner Özkul
Hülya Şen
Deniz Hamzaoğlu
Bazı oyuncuların dizide canlandırdığı karakterlerin isimleri henüz açıklanan bilgiler arasında yer almıyor.
İsmail Ege Şaşmaz aksiyon sahnelerinde dublör kullanmadı
Bekir karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, rolünü ailesinin baskıları altında kendisini var etmeye çalışan bir genç olarak tanımladı. Şaşmaz, karakterinin yaşadığı süreç sonunda vatan sevgisinin anlamını öğrendiğini belirtti.
Aksiyon sahnelerinde dublör kullanmadığını anlatan oyuncu, çekimler sırasında iki parmağının kırıldığını söyledi. Şaşmaz, tarihî yapımlardaki sahneleri mümkün olduğunca kendisinin canlandırmayı tercih ettiğini ifade etti.
Hediye karakteri hemşire olarak cepheye gidiyor
Ezgi Şenler’in canlandırdığı Hediye, İstanbul’da eğitim gördükten sonra bir iş nedeniyle Tokat’a gidiyor. Karakterin kişisel bir aşk hikâyesiyle başlayan yolculuğu, Çanakkale Cephesi’ne hemşire olarak gitmesiyle değişiyor.
Şenler, dizide Hediye ve yanındaki kadınların cephedeki mücadeleye katıldığını belirterek Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin hikâyelerin yeni nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.
Onbeşliler, Çanakkale Savaşı’na katılan gençlerin yaşamlarından ilham alan hikâyesiyle 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.15’te TRT 1’de ekranlara gelecek.