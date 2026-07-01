Onbeşliler dizisinin konusu nedir? Onbeşliler nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Onbeşliler dizisinin konusu nedir?





Dizi, Çanakkale Savaşı sırasında Tokat’tan gönüllü olarak cepheye giden, Rumi takvime göre 1315 doğumlu gençlerin hikâyelerinden ilham alıyor. Yapımda vatan sevgisi, dostluk, aile bağları ve fedakârlık temaları öne çıkıyor.





Hikâyenin merkezindeki Bekir, bir ağanın oğlu olarak ailesinin kendisi için belirlediği hayat ile kendi düşünceleri arasında kalıyor. Başlangıçta ailesinin psikolojik baskıları altında kimliğini oluşturmaya çalışan Bekir’in yaşadıkları, savaşla birlikte farklı bir yön kazanıyor.





Dizide ayrıca İstanbul’dan Tokat’a tayin edilen edebiyat öğretmeni Mehmet Hoca’nın savaş nedeniyle değişen yaşamı anlatılıyor. Hediye karakterinin ilk aşkla başlayan hikâyesi ise kendisinin ve yanındaki kadınların hemşire olarak cepheye gitmesiyle vatan mücadelesine dönüşüyor.





Halil karakteri de kişisel hayatında önemli gördüğü konuları geride bırakarak Tokat’tan ayrılıyor ve Çanakkale’deki savaşa katılıyor.