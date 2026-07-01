Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, SOHOE kaç lot verdi?

Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 15 TL sabit fiyatla 100 milyon lotun satışa sunulduğu SOHOE halka arzında dağıtım sonuçları, bireysel yatırımcıya düşen lot miktarı, katılım endeksi uygunluğu ve hisselerin Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih merak ediliyor.
Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları belli oldu. Pay başına 15 TL’den gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcıların taleplerinin karşılandığı ve en yüksek 390 bin 85 lot dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.
Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı
Soho Giyim ve Enerji AŞ’nin halka arzında 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci tamamlandı. SOHOE koduyla halka arz edilen şirketin pay fiyatı 15 TL olarak belirlenirken toplam 100 milyon lot satışa sunuldu.
İlk dağıtım bilgilerine göre bireysel yatırımcıların talepleri karşılandı. Halka arz kapsamında gerçekleştirilen en yüksek dağıtımın 390 bin 85 lot, bu payların toplam değerinin ise 5 milyon 851 bin 275 TL olduğu belirtildi.
SOHOE kaç lot verdi?
SOHOE halka arzında bütün yatırımcılar için geçerli tek bir kişi başı lot miktarı oluşmadı. Bireysel yatırımcılara talep ettikleri miktar kadar lot verildiği için hesaplara yansıyan pay sayısı, yatırımcıların ilettiği talebe göre değişti.
Açıklanan 390 bin 85 lotluk miktar, kişi başına standart dağıtımı değil, gerçekleştirilen en yüksek dağıtımı ifade ediyor. Toplam yatırımcı sayısı, karşılanan talep oranı ve yatırımcı gruplarına ilişkin ayrıntılı dağıtım tablosunun resmî halka arz sonuçlarıyla netleşmesi bekleniyor.
Soho halka arz fiyatı ve öne çıkan ayrıntılar
Halka arza ilişkin temel bilgiler şöyle:
- Halka arz fiyatı: 15 TL
- Talep toplama tarihleri: 30 Haziran-1 Temmuz 2026
- Talep toplama saatleri: 10.30-13.00
- Satışa sunulan pay: 100 milyon lot
- Halka arz büyüklüğü: 1,5 milyar TL
- Borsa kodu: SOHOE
- Katılım finans ilkelerine uygunluk: Uygun
Şirketin halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle gerçekleştirildi. Halka arzda belirli bir yatırımcı grubuna ayrılmış tahsisat bulunmadığı açıklandı.
SOHOE ne zaman işlem görecek?
SOHOE paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı kesin tarih henüz resmî olarak ilan edilmedi. İşlem tarihi, Borsa İstanbul veya Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılacak duyuruyla kesinleşecek.
Yatırımcılar kendilerine dağıtılan lot miktarlarını aracı kurum hesaplarından kontrol edebilecek. Halka arzın toplam talep ve yatırımcı sayısını içeren ayrıntılı sonuçlarına ise yayımlanmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ulaşılabilecek.