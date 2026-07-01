Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, SOHOE kaç lot verdi?

Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı





Soho Giyim ve Enerji AŞ’nin halka arzında 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci tamamlandı. SOHOE koduyla halka arz edilen şirketin pay fiyatı 15 TL olarak belirlenirken toplam 100 milyon lot satışa sunuldu.





İlk dağıtım bilgilerine göre bireysel yatırımcıların talepleri karşılandı. Halka arz kapsamında gerçekleştirilen en yüksek dağıtımın 390 bin 85 lot, bu payların toplam değerinin ise 5 milyon 851 bin 275 TL olduğu belirtildi.