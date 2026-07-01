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Rusya'da yakıt krizi: Enflasyon göstergelerine yansıyabilir

Rusya'da yakıt krizi: Enflasyon göstergelerine yansıyabilir

15:211/07/2026, Çarşamba
AA
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Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alındı.
Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alındı.

Rusya Merkez Bankası, yakıt sorunları ve fiyat artışlarının maliyetler ile enflasyon beklentilerini yükselterek kalıcı enflasyon göstergelerine yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Merkez Bankası, politika faizi toplantısına ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda, benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına da yansıyabileceği belirtildi.

Raporda, yakıt fiyatlarındaki artışın, mayıs ortasından itibaren hızlandığına işaret edilerek benzin ve dizel yakıtın tüketici sepetinde yer alması nedeniyle söz konusu yükselişin enflasyonu doğrudan etkilediği aktarıldı.

Akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin ulaşım ve üretim giderleri üzerinden diğer ürün ve hizmetlerin fiyatlarını artırabileceği aktarılan raporda, benzin fiyatlarının hane halkı ve şirketlerin enflasyon beklentileri açısından önemli bir gösterge niteliği taşıdığı vurgulandı.

Raporda,
“Yakıt sorunları ve fiyatlarındaki artış, maliyetlerin ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi yoluyla ikincil etkiler yaratabilir ve kalıcı enflasyon göstergelerine yansıyabilir”
değerlendirmesine yer verildi.

Bu arada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.



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