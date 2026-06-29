Rusya'yı karıştıran darbe girişimi: Putin'i hedef gösteren eski asker tutuklandı

Rus ordusu içindeki yolsuzlukları ve askerlerin cephede uğradığı kötü muameleyi sert bir dille anlatan eski asker ve blog yazarı Aleksander Lunin gözaltına alındı.





Ukrayna savaşına katılan ve cephede ağır yaralanan Lunin, sosyal medya platformu Instagram'da yayınladığı videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.





24 saatte 14 milyon izlenme alan videoda Lunin, cephedeki komutanların askerleri sömürdüğünü, onlara işkence ettiğini ve ölüme terk ettiğini öne sürmüştü.





"Ordu silahlarını Kremlin'e doğrultur"





Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini belirten Lunin, "ülkede ve cephede yaşanan tüm gerçekleri anlatmak zorunda olduğunu" söylemişti. Eski asker videoda, "Eğer kısa süre içinde sizinle birlikte televizyonda canlı yayına çıkmazsam, o zaman bu ordu silahlarını Kremlin'e doğrultacak!" demişti.





11 günlük gözaltı





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki günlerde konuyla ilgili, "Böyle bir videonun varlığından haberimiz var ama daha detayına bakamadık. Bu konu hakkında yorum yapmak istemem ama söylenenlere bakılırsa tuhaf ifadeler kullanılmış. Önce bir bakmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.





Ardından Lunin'in Moskova'ya davet edildiği ortaya çıktı. Eşi Tatyana Lunina, kocasının yönetime yakınlığıyla bilinen Vitaliy Borodin ile görüşmeye gittiğini duyurdu. Lunin'in Moskova'ya ulaşmasından sonra, konuşmasında suç unsuru bulunup bulunmadığı araştırılana kadar 11 günlüğüne tutuklandığı açıklandı.







