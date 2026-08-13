Yangın evlere sıçradı: Bölge tahliye edildi
17:38, 13/08/2026, Perşembe
AA
Yunanistan'ın Halkidiki bölgesindeki yangın evlere sıçradı
Yunanistan'ın Halkidiki bölgesindeki Siviri köyünde orman yangını çıktığı ve evlere sıçradığı belirtildi. Bölgeye hakim olan şiddetli rüzgar, yangınla mücadeleyi güçleştiriyor.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Siviri'deki otluk alanda yangın çıktı ancak kısa zamanda ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Siviri'de yangın çam ağaçlarının bulunduğu bölgede bazı evlere sıçradı, söz konusu bölge tahliye edildi.
Bölgeye hakim olan şiddetli rüzgar, yangınla mücadeleyi güçleştiriyor.
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Başlıklar :HalkidikiyangınYUNANİSTAN
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