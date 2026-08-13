Yangın evlere sıçradı: Bölge tahliye edildi

İspanya 114 yıl sonra Güneş tutulmasına tanık oldu

Avrupa, 27 yıl sonra yeniden Güneş tutulması heyecanı yaşarken İspanya’da tarihi bir an kaydedildi. Ülke, 114 yıl aradan sonra Güneş tutulmasını izledi. Tam tutulma anları NASA tarafından da canlı yayınlandı. Gökyüzünde nadir rastlanan doğa olaylarından biri daha izleyenlere görsel şölen sundu. Avrupa, 27 yıl sonra yeniden Güneş tutulmasına tanıklık ederken İspanya’da yaşanan tutulma ayrı bir önem taşıdı. Ülkede 114 yıl sonra ilk kez Güneş tutulması gözlemlendi.