ABD uçak gemisinde kaos: Denizciler denize atlamaya çalıştı

ABD'nin İran savaşı nedeniyle yaklaşık 9 aydır denizde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşananlar alarm verdi. Görev süresinin uzaması ve gemideki ağır koşullar nedeniyle bazı denizcilerin denize atlamaya çalıştığı bildirildi.

250 gün karaya çıkmadan görev yaptılar

21 Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan USS Abraham Lincoln, yaklaşık 250 gün boyunca kesintisiz denizde kalarak bir ABD uçak gemisi için modern dönemin rekorunu kırdı.

Başlangıçta görevin mayıs ayında tamamlanması planlanırken, devam eden çatışmalar nedeniyle görev süresi uzatıldı. Mürettebatın bu süreçte yalnızca iki kez karaya çıkabildiği aktarıldı.

Aileler Deniz Kuvvetleri'ne tepki gösterdi

San Diego'da düzenlenen toplantıda yaklaşık 200 aile üyesi, gemide görev yapan yakınlarının yaşadığı sorunları Deniz Kuvvetleri yetkililerine anlattı.

Bir denizci eşi, kocasının kendisine mesaj göndererek ertesi sabah uyanmamayı umduğunu söylediğini aktarırken, başka bir denizcinin de bir mesai arkadaşının denize atlamasını engellediği belirtildi.

Gemideki koşullar gündemde

Kongre üyeleri de gemideki koşulların araştırılmasını istedi. İddialar arasında gıda ve temel malzeme eksikliği, bozuk tuvalet ve tesisat, küflü duşlar, sıcak su sorunları ve çamaşırhane hizmetindeki aksamalar yer aldı.

Senatörler Richard Blumenthal ve Ruben Gallego, USS Abraham Lincoln'deki koşulların incelenmesi için resmi denetim çağrısında bulundu.

Aileler ise gemide görev yapan yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin ne zaman eve döneceğine ilişkin Deniz Kuvvetleri yönetiminden net yanıt bekliyor.

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