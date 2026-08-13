İsrail Gazze'de katliamı sürdürüyor

Bu ülkede askerlik süresi tam 10 yıl: Zorunlu hizmetin en uzun olduğu ülkeler listesi ortaya çıktı Türkiye'nin sırası şaşırttı

Türkiye'de 6 ay olarak uygulanan zorunlu askerlik hizmeti, dünyanın bazı bölgelerinde yıllarca süren bir zorunluluğa dönüşüyor. Jeopolitik dengeler ve ülkelerin savunma politikaları, kışlada geçirilen süreyi doğrudan etkiliyor. Birçok ülkede kısa süreli bir temel eğitim olarak uygulanan bu süreç, bazı coğrafyalarda 10 yıla kadar uzuyor. İşte askerlik süreleriyle dünya genelinde dikkat çeken o ülkeler.