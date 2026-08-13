Define ararken yakalandılar: Aralarında Darphane emeklisi de var
Bilecik’in Söğüt ilçesinde izinsiz define arandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalanırken, ekipler çok sayıda arama ve kazı malzemesine el koydu.
Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyü Alanlar mevkiinde izinsiz define arandığı bilgisi üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ardından bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, define aradıkları belirlenen İ.Ö., M.Ç., N.A., M.U. ve Darphane emeklisi R.E. isimli 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin define aramak için kullandıkları değerlendirilen dedektör, yeraltı görüntüleme cihazları ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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