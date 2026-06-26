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Ektiği kenevirleri sularken yakalandı

Ektiği kenevirleri sularken yakalandı

09:5526/06/2026, Cuma
IHA
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Kenevir
Kenevir

Bilecik’te ormanlık alana kenevir ekimi yapan şüpheli jandarmanın uzun takibi sonrasında ektiklerini sularken yakalandı.

Olay; Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; ormanlık arazide kenevir ekimi yaptığı istihbaratına ulaşan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipleri şüpheli şahsın kenevir ekili alanı sulamaya geldiğinin tespit edilmesi üzerine hemen operasyon düzenlendi. F.T., isimli şahıs suçüstü yakalanırken, ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kabul Etmek veya Satın Almak’ ile ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçlarından adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.



Öte yandan bahse konu ekili alanda boyları 15 santimetre ile 35 santimetre aralığında değişen 70 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.




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