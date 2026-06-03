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Bilecik’i ceviz büyüklüğündeki dolu vurdu

Bilecik’i ceviz büyüklüğündeki dolu vurdu

16:463/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
IHA
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İl genelinde yağan dolu sebebi ile tarım arazilerinde hasarın büyük olduğu öğrenildi.
İl genelinde yağan dolu sebebi ile tarım arazilerinde hasarın büyük olduğu öğrenildi.

Bilecik’te etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkilerken, tarım arazileri zarar gördü.

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış arkasında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kısa sürede yağan dolu çatı ve yerleri beyaza çevirirken, vatandaşlar sokakta yürümekte zorluk çekti. Pazaryeri ilçesi bağlı Yeni Mahalle, Esenevler Mevkii ve Avşa Ovasına yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşlar hayretle izledi. Sürücüler araçlarında gitmekte zorluk çekerken, yağan ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Öte yandan il genelinde yağan dolu sebebi ile tarım arazilerinde hasarın büyük olduğu öğrenildi.


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