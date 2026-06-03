Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. 3 Haziran 2026 tarihinde, saat 13.12'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlenirken bölgede kısa süreli bir endişeye yol açtı.

AFAD detayları duyurdu

AFAD tarafından paylaşılan sismik verilere göre, yerin 12.46 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Pazarcık olarak saptandı.

‘EKİPLER SAHA TARAMALARINA DEVAM EDİYOR’

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Pazarcık ilçemizde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarı ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.”



