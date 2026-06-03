Herkes define sandı: 6 ay sonra topraktan asırlık lezzet çıktı

Depremden sonra bu köye yerleştik ve aklımıza geldi. Kendimize bir testi olan cara testisi dediğimiz elimize geçti. Bunun da içine biz kendimiz yaptık. Hatay’a öz ve Türkiye’ye duyurma adına böyle bir şey yaptık. Herkesin de bu tadı tatmasını isteriz. Herkes bizi bir define arar gibi yargıladı ama bizim için bu altından ve defineden daha çok değerliydi. Herkes bizi altın aramakla yargıladı ama öyle bir şey yok. Bunun tadını sadece yiyen bilir. Bunu herkes anlayamaz tatmak lazım. İsteriz ki bu lezzetin tescillenmesine ihtiyaç var. Çünkü bu Hatay’a öz olan bir lezzet, adı ve şanı unutulmuştu. Yeni nesile gösterin çoğu kişi bunun ne olduğunu bile bilmez ama tescillenmesini tabii ki isteriz" ifadelerini kullandı.