ÜÇ YIL GEÇTİ SÖZLER TUTULMADI





Devletin desteği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin el birliğiyle yaralar sarılırken, depremzedeler aradan geçen 3 yılın sonunda, halkın iyi niyetini kullanarak verilen bazı sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi. Sanatçı Haluk Levent, yıkıcı depremlerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatmıştı. Büyük ses getiren kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya’nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için derneğe, yurt içi ve yurt dışından adeta yardım yağdı. Derneğin resmi web sitesinin yanı sıra, Haluk Levent’in şahsi hesabı üzerinden de derneğe bağış yapmaları konusunda halka çağrıda bulunularak, paranın gönderilebileceği banka hesapları ve kripto para cüzdan adresleri paylaşıldı.





Yılmaz, toplanan paraya göre konutlarda kullanılan malzemelerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Bazı yapılarda çatılarda akmalar başlamış durumda. Tavanlarda rutubet ve küflenme var, tesisat sistemlerinde eksiklikler var ve borular dışarıdan geçiyor. Konutlar henüz hak sahiplerine teslim edilmeden bu sorunlar yaşanıyor. Bu haliyle yapıların uzun ömürlü olmayacağını düşünmüyoruz. Hep baştan savma. Güzel yapılmamış. O kadar para toplandı, bu para nerede. Ben bir depremzede olarak Haluk Levent’e soruyorum. Bunu anlatmak çok zor değil. Parayla faturaları karşılaştırmak çok kolay" diye konuştu.