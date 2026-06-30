Çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürdüler: Bakanlık destek verdi genç girişimciler üretime başladı

Eren Akar da büyükbaş hayvancılıkla geçinen bir ailenin ferdi olduğunu ancak çocukluk yıllarından bu yana tavuk çiftliği kurmayı hayal ettiğini söyledi.





Aldıkları hibe desteğiyle hayaline kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan Akar, "Devletimizden Allah razı olsun yüzde 50 hibe verdi. O hibeyi biz de elimizden geldiği şekilde en iyi fırsatta kullanmaya çalıştık. 42 gram gelen civcivi 3 kiloya yakın çıkartmayı başardık. Bunun verdiği gururla övünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Allah razı olsun. Böyle imkanlar var olduğu sürece bizim gibi gençler de üretmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.