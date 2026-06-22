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16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı

16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı

11:1422/06/2026, Pazartesi
DHA
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Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 Milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 Milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 38’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#yasa dışı bahis
#İçişleri Bakanlığı
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