16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 Milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 Milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 38’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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