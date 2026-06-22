DEAŞ'ın finans ağına darbe: Binlerce havale dekontu ele geçirildi

Ekipler, 16 Haziran'da Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1'i Irak ve 2'si de Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin adreslerinde; 1090 adet havale dekontu, 25 gram altın, 28 bin 494 dolar, 7 bin 200 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.