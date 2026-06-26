Türkiye ayağa kalktı: Trans öğretmen skandalına çok sayıda şehirdeki ailelerden tepki var

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki özel bir okulda görev yapan bir öğretmenin cinsiyetini terk etmesinin ardından derslere devam etmesi ve okul yönetiminin velilere yönelik düzenlediği “Cinsel Kimlik Gelişimi” semineri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Sürece ilişkin yeni gelişmede, okul yönetiminin translığa geçen öğretmenle sözleşme yenilemediği, rehberlik servisi çalışanları ile okul müdürünün de iş akitlerinin feshedildiği öğrenildi.

"Münferit değil, daha geniş bir sürecin parçası"

Söz konusu 'trans öğretmen' skandalı, Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Dr. Serdar Eryılmaz’ın 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde eğitim yılı içinde yaşanan örnekler arasında yer aldı.

Eryılmaz, yıl boyunca eğitim kurumlarında yaşandığını belirttiği bazı uygulamalara değinirken Sarıyer’deki olayı da bu çerçevede örnek gösterdi.

Eryılmaz, değerlendirmesinde Sarıyer’deki durumla ilgili olarak, “Sözde cinsiyet değişikliği, özde cinsiyet iptali geçiren bir şahsın pedagojik süreçler hiçe sayılarak çocuklara öğretmenlik yapacağının ilan edilmesi kamuoyunda haklı bir endişeye yol açmıştır” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, bu tür gelişmelerin münferit değil, daha geniş bir sürecin parçası olduğu görüşü dile getirildi.

'Trans öğretmen' skandalına yönelik birçok şehrin Aile Platformu'ndan tepki açıklaması geldi ve yasal düzenleme çağrısında bulunuldu.

Bursa Aile Platformu: Sistematik bir süreç

Bursa Aile Platformu, Sarıyer’deki özel okulda yaşandığı belirtilen sürecin yalnızca tek bir eğitim kurumu ile sınırlı değerlendirilemeyeceğini belirterek, bunun eğitim alanında “toplumsal cinsiyet yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik daha geniş bir eğilimin parçası” olduğunu vurguladı. Platform açıklamasında, öğretmen görevlendirmesi ve velilere yönelik bilgilendirme seminerleri gibi uygulamaların aileler nezdinde ciddi endişelere yol açtığı ifade edilirken, bu tür adımların pedagojik süreçlerin doğası açısından tartışma yarattığı görüşü dile getirildi.

Manisa Aile Platformu: Münferit değil, yaygın bir tablo

Manisa Aile Platformu Genel Sekreteri Abdurrahman Rüzgar, Sarıyer’deki olayın tekil bir örnek olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, eğitim kurumlarında son dönemde yaşandığını ifade ettiği uygulamaların çocukların psikososyal ve pedagojik gelişim süreçleri üzerinde etkiler doğurabileceğini belirtti. Rüzgar, ailelerin bu süreçleri yakından takip ettiğini ve ortaya çıkan tablo karşısında kaygı duyduğunu dile getirdi.

Gaziantep Aile Platformu: Pedagojik endişeler artıyor

Gaziantep Aile Platformu, okul yönetimi tarafından planlanan bilgilendirme seminerlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, eğitim ortamlarında çocukların gelişim süreçlerine dair hassasiyetlerin arttığını ifade etti. Platform, bu tür girişimlerin veliler açısından dikkatle izlendiğini ve eğitim kurumlarının rolü konusunda tartışmaları beraberinde getirdiğini belirtti.

İzmir Aile Platformu'ndan acil yasal düzenleme çağrısı

İzmir Büyük Aile Platformu ise Sarıyer’deki gelişmeleri daha geniş bir çerçevede ele alarak, meselenin yalnızca yerel bir vaka olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti. Platform, çocukların eğitim ortamında korunması ve aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yetkililere ve yasama organına “ivedi yasal düzenleme” çağrısında bulundu.







