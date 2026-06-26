Trans öğretmen skandalında yeni gelişme: Okul yönetimi sözleşmeyi yenilemedi iş akitleri feshedildi

Okul yönetiminin velilere yönelik "Cinsel Kimlik Gelişimi" adı altında izinsiz seminer düzenlemesi kamuoyunda yankı uyandırdı.
İstanbul Sarıyer’deki özel bir okulda görev yapan bir öğretmenin cinsiyetini terk etmesinin ardından derslere devam etmesi ve okul yönetiminin velilere yönelik düzenlediği “Cinsel Kimlik Gelişimi” semineri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Sürece ilişkin yeni gelişmede, okul yönetiminin translığa geçen öğretmenle sözleşme yenilemediği, rehberlik servisi çalışanları ile okul müdürünün de iş akitlerinin feshedildiği öğrenildi.
İstanbul Sarıyer’de bulunan Özel Açı Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmenin cinsiyetini terk etmesi sonrası derslere devam etmesi ve okul yönetiminin velilere yönelik “Cinsel Kimlik Gelişimi” başlıklı bir seminer düzenlemesi, eğitim sistemi ve öğretmenlik mesleğinin pedagojik süreçlere etkisi yönünden tartışmaları da beraberinde getirdi.
Okuldan velilere "Cinsel Kimlik" semineri ilanı
Cinsiyetini terk eden öğretmen İngilizce derslerine girmeye devam ederken, 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de devam etti. Okul yönetimi velilerden gelen tepki üzerine olaya ilginç bir çözüm buldu. Öğretmenin görevden alınmasını talep eden veliler için okulda 'Cinsel Kimlik Gelişimi' konulu seminer düzenlendi. Yönetim velilere seminerle ilgili
"Sayın velimiz, öğretmenimiz Burak Ü. cinsiyet dönüşüm sürecinin aşamalarından biri olan isim değişikliği gerçekleşmiştir. Öğretmenimiz artık Zoe Lia isim ve soy ismiyle bizimle devam edecektir. Prof. Dr. Özgür Öner'in vereceği seminerde görüşmek dileğiyle"
mesajı yolladı.
Bakanlık inceleme başlattı
Veliler, söz konusu öğretmenle ilgili durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirerek şikayette bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı’nın inceleme başlattığı ifade edilirken, veliler ve bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Çocukların pedagojik gelişimi dikkate alınmadı
Yaşanan gelişmenin eğitim ortamı ve öğrencilerin gelişim süreci üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi.
Öğretmenle sözleşme yenilenmedi, işlerine son verildi
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik,
başlıklı yazısında, şu bilgileri aktardı;
"Açı Okulları’nın yönetim kurulu da yaşanan süreçten rahatsız olmuş. Translığa geçen öğretmenle sözleşme yenilenmemiş. Velilere seminer veren rehberlik servisi çalışanları ile okul müdürünün de iş akitleri feshedilmiş. Demek ki okul yönetimi de yaşanan sürecin yanlış yönetildiğini kabul etmiş durumda.
Diyelim ki kamuoyu baskısıyla okul kendi içinde bazı tedbirler aldı."
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