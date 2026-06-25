AK Parti'ye katılımlar bugün de sürdü. İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti’ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP'den istifa eden Keşan İl Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti’ye katıldığını duyurdu ve rozetlerini taktı.
Erdoğan, "Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilci olan AK Parti'mize yönelik teveccüh katlanarak artıyor. Şehrine, ilçesine beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmak istiyor. Bugün yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız" dedi.
Rasim Arı kimdir?
Rasim Arı 1975 tarihinde Nevşehir'de doğdu. 2002 yılında dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı göreviyle kamu hizmetine başladı.
2011'den itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu.
Arı 2019'da AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 21 ay bu görevine devam ettikten sonra istifa etti. 2024'teki yerel seçimlerde de İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.