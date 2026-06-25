Erdoğan, "Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilci olan AK Parti'mize yönelik teveccüh katlanarak artıyor. Şehrine, ilçesine beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmak istiyor. Bugün yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız" dedi.