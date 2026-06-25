Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Aşure Günü ibadetleri neler? Diyanet açıklaması

Muharrem ayında hangi günler oruç tutulabilir?





Muharrem ayında oruç tutmak müstehap kabul ediliyor. Ayın başında, sonunda veya ortasında oruç tutulabileceği gibi 13, 14 ve 15'inci günler de tercih edilebiliyor.





Aşure Günü dolayısıyla Muharrem ayının 9 ve 10'uncu ya da 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulması tavsiye ediliyor. Aşure orucunun yalnızca Muharrem ayının 10'uncu gününde tutulması yerine bir önceki veya sonraki günle birleştirilmesi öneriliyor.





Hz. Peygamber'in, “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır” buyurduğu aktarılıyor.