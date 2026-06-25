Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Aşure Günü ibadetleri neler? Diyanet açıklaması

Muharrem ayında yapılacak ibadetler, okunabilecek dualar ve Aşure Günü orucuna ilişkin hükümler merak ediliyor. Peki, Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur, bu aya özel namaz var mı ve Aşure orucu nasıl tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre Muharrem ayı ibadetleri, duaları ve dikkat edilmesi gereken dinî hükümler haberimizde.
Muharrem ayında yapılacak ibadetler ve Aşure Günü orucuna ilişkin hükümler merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu aya özel bağlayıcı bir ibadet veya nafile namaz bulunmadığını, Muharrem ayında oruç tutmanın ise müstehap olduğunu belirtiyor.
Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
Müslümanlar, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'i oruç, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, zikir ve salavatla değerlendirebiliyor. Muharrem ayında yapılacak ibadetler arasında özellikle Aşure Günü orucu öne çıkıyor.
Dinî kaynaklarda Muharrem ayına özel, farz veya vacip hükmünde bağlayıcı bir ibadet şekli bulunmuyor. Sahih kaynaklarda yalnızca bu aya özgü bir nafile namaz olduğuna ilişkin bir rivayetin yer almadığı ifade ediliyor.
Muharrem ayını ibadetle geçirmek isteyenlerin yapabilecekleri şöyle sıralanıyor:
- Varsa kaza namazlarını kılmak
- Kur'an-ı Kerim okumak ve anlamı üzerinde düşünmek
- Dua, tövbe ve istiğfarda bulunmak
- Zikir ve salavatla meşgul olmak
- Dinî eserlerden yararlanmak
- Nafile ve gece namazı kılmak
- Muharrem ayında nafile oruç tutmak
Muharrem ayında hangi günler oruç tutulabilir?
Muharrem ayında oruç tutmak müstehap kabul ediliyor. Ayın başında, sonunda veya ortasında oruç tutulabileceği gibi 13, 14 ve 15'inci günler de tercih edilebiliyor.
Aşure Günü dolayısıyla Muharrem ayının 9 ve 10'uncu ya da 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulması tavsiye ediliyor. Aşure orucunun yalnızca Muharrem ayının 10'uncu gününde tutulması yerine bir önceki veya sonraki günle birleştirilmesi öneriliyor.
Hz. Peygamber'in, “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır” buyurduğu aktarılıyor.
Aşure Günü orucunun hükmü nedir?
Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılıyor. Hz. Peygamber'in Aşure Günü oruç tuttuğu ve Müslümanlara da bu günde oruç tutmalarını tavsiye ettiği bildiriliyor.
Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından Aşure orucu zorunlu olmaktan çıkarak kişinin tercihine bırakıldı. Bu nedenle Aşure Günü orucu farz veya vacip değil, nafile bir ibadet olarak kabul ediliyor.
Hz. Peygamber'in Aşure orucuyla ilgili olarak, “Aşure Günü orucunun önceki yılın küçük günahlarına kefaret olacağını umarım” buyurduğu rivayet ediliyor.
Muharrem ayına özel bir namaz veya dua var mı?
Muharrem ayına özgü, belirli rekât sayısına sahip özel bir namaz bulunduğuna ilişkin sahih bir rivayet yer almıyor. Bununla birlikte Müslümanlar namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir, dua edebilir, tövbe ve istiğfarda bulunabilir.
Dua, zikir ve salavat için dinen zorunlu tutulmuş belirli bir sayı bulunmuyor. İbadetlerin yalnızca Muharrem ayına veya Aşure Günü'ne özgü dinî bir yükümlülük olarak sunulmaması gerekiyor.
Muharrem ayı nasıl değerlendirilebilir?
Muharrem ayı; oruç, namaz, Kur'an tilaveti, dua, tövbe ve iyiliklerle değerlendirilebiliyor. İbadetlerin samimiyetle ve devamlılık anlayışıyla yapılması, belirli günlerle sınırlandırılmaması önem taşıyor.
Muharrem ayında yapılacak ibadetler arasında öne çıkan Aşure orucu ise kişinin tercihine bağlı nafile bir ibadet niteliği taşıyor. Bu aya özel farz veya vacip bir ibadet bulunmuyor.
Muharrem ayında okunacak dualar
Namazdan sonra 11 defa:
La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.
11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.
Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:
Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."
Türkçe Anlamı:
Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.
365 defa Âyete'l-kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: "Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.
Muharrem ayı çekilecek zikirler ve tesbihler
Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez.Bu ay bol bol istiğfar et.
Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;
"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!
Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."
Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.