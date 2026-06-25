26 bin 673 sağlık personeli alınacak: Başvurular ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı alımında branş dağılımı ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı adayların gündeminde yer alıyor. KPSS puanıyla ve mülakatsız yapılması planlanan Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuruların ne zaman başlayacağı, kimlerin başvurabileceği, branş kontenjanları ve ÖSYM tercih kılavuzuna ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor.

1 /6 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar henüz açıklanmadı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla başlayacak.

2 /6 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kapsamında uzman doktor, doktor, ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri kadrolarında sözleşmeli personel istihdam edilecek. Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarının personel ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan alıma ilişkin resmi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.

Yerleştirmelerin mülakat yapılmadan, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuru tarihleri, tercih koşulları ve kadrolara göre aranacak nitelikler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda açıklanacak.

3 /6 Başvurular ÖSYM üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruyla başlayacak.

Adayların tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapması öngörülüyor. Kullanılacak KPSS puan türü, eğitim şartı, mezuniyet alanı ve diğer özel koşullar tercih kılavuzunda yer alacak.

Başvuru sürecine ilişkin henüz kesinleşmeyen başlıklar şöyle:

Tercihlerin başlayacağı ve sona ereceği tarihler

Kadrolar için geçerli olacak KPSS puan türleri

Eğitim ve mezuniyet şartları

Kontenjanların kurumlara ve illere göre dağılımı

Adaylarda aranacak genel ve özel nitelikler

4 /6 Başvuru şartları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek grupları için aranacak koşullar, resmi duyuru ve tercih kılavuzuyla netleşecek.

Adayların başvuru yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki mezuniyet, puan türü ve nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekecek.

5 /6 Branş ve kadro dağılımı

Yayımlanan kararda yer alan branş dağılımı şu şekilde sıralandı:

Uzman doktor: 22 bin 983

Doktor: 3 bin 652

Diyetisyen: 1

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık teknikeri: 25