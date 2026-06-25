Akaryakıt fiyatları 25 Haziran: Benzin ve motorine indirim var mı? Brent petrol kaç dolar oldu? Güncel litre fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisi var mı?





25 Haziran akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün ardından araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin toparlanması ve diplomatik temaslara ilişkin olumlu beklentiler, petrol piyasalarındaki jeopolitik risk priminin azalmasına yol açtı.





Brent petrolün savaş öncesindeki seviyelere gerilemesi, benzin ve motorinde yeni bir fiyat indirimi olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak mevcut bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarında şu an için yeni bir indirim beklentisi bulunmuyor.