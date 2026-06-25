Akaryakıt fiyatları 25 Haziran: Benzin ve motorine indirim var mı? Brent petrol kaç dolar oldu? Güncel litre fiyatları

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları, Brent petrolün savaş öncesi seviyelere gerilemesinin ardından araç sahiplerinin gündemine yerleşti. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş benzin ve motorinde yeni indirim beklentisini artırırken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, benzine ve motorine indirim gelecek mi, Brent petrol kaç dolar oldu? İşte 25 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve piyasalardaki son durum…
25 Haziran akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatının savaş öncesindeki seviyelere gerilemesinin ardından yeniden gündeme geldi. Petrol piyasasındaki sert düşüşe rağmen benzin ve motorin için şu an yeni bir indirim beklentisi bulunmuyor.
Akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisi var mı?
25 Haziran akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün ardından araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin toparlanması ve diplomatik temaslara ilişkin olumlu beklentiler, petrol piyasalarındaki jeopolitik risk priminin azalmasına yol açtı.
Brent petrolün savaş öncesindeki seviyelere gerilemesi, benzin ve motorinde yeni bir fiyat indirimi olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak mevcut bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarında şu an için yeni bir indirim beklentisi bulunmuyor.
Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar seviyesine geriledi
Dün 76,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 73,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 12.06 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 azalarak 72,83 dolara geriledi.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 69,19 dolardan işlem gördü.
Petrol piyasasındaki son durum şöyle:
- Brent petrol: 72,83 dolar
- WTI ham petrol: 69,19 dolar
- Brent petrolde teknik destek seviyesi: 71,95 dolar
- Brent petrolde teknik direnç seviyesi: 73,87 dolar
Brent petrolün varil fiyatı, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların başlamasından önceki son işlem gününde 72,48 dolardan kapanmıştı. Petrolün varil fiyatı, arz kesintisi endişelerinin arttığı süreçte 31 Mart’ta 118,35 dolarla en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.
Petrol fiyatları neden geriledi?
Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların yeniden hız kazanması etkili oldu.
Piyasalarda fiyatların gerilemesine neden olan başlıca gelişmeler şunlar oldu:
- Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker trafiğinin artması
- Bölgede petrol akışının normale dönmeye başlaması
- Arz kesintisi riskine ilişkin endişelerin azalması
- İran petrolünün küresel piyasalara daha fazla dönebileceği beklentisi
- ABD ile İran arasındaki görüşmelerin olumlu seyretmesi
- ABD ile Rusya arasındaki diplomatik temasların süreceğine yönelik beklentiler
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Reuters Küresel Enerji Forumu’nda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ile 20 milyon varil petrol geçtiğini belirtti.
Haziran ayının başında yaklaşık 97 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, ay ortasından itibaren hızlanan düşüşle çatışma dönemindeki kazanımlarının büyük bölümünü geri verdi.
Benzin ve motorine yapılan son indirimler
Motorinin litre fiyatına son dönemde art arda üç kez indirim uygulandı. İndirim miktarları sırasıyla şöyle gerçekleşti:
- 1,22 TL
- 0,42 TL
- 0,46 TL
Benzinin litre fiyatında ise 19 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirim yapıldı.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,05 TL
Motorin: 64,33 TL
LPG: 31,39 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,22 TL
Motorin: 64,50 TL
LPG: 31,99 TL
Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,18 TL
Motorin: 65,59 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,45 TL
Motorin: 65,86 TL
LPG: 31,79 TL
Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen benzin ve motorin için yeni bir indirim beklentisi henüz oluşmadı. Petrol piyasasının jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini koruduğu belirtilirken, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın yeniden aksaması veya diplomatik sürecin bozulması hâlinde fiyatlarda yeni dalgalanmalar yaşanabileceğini aktarılıyor.