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Bu gece hangi maçlar var? Türkiye-ABD maçı bugün mü, saat kaçta? 25-26 Haziran Dünya Kupası maç programı ve yayın kanalları

Bu gece hangi maçlar var? Türkiye-ABD maçı bugün mü, saat kaçta? 25-26 Haziran Dünya Kupası maç programı ve yayın kanalları

20:0825/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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25 Haziran 2026 maç programı, FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak kritik grup karşılaşmalarıyla futbolseverlerin gündeminde. Bugün hangi maçların olduğu, karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve Türkiye-ABD maçının ne zaman oynanacağı güncel fikstürle birlikte belli oldu. İşte gecenin maçları...

25 Haziran 2026 maç programında FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son karşılaşmaları yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, 26 Haziran Cuma günü saat 05.00’te ABD ile karşılaşacak.

25 Haziran 2026 maç programı


25 Haziran 2026 maç programı, Kuzey Amerika’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının son hafta karşılaşmalarıyla şekillendi. Perşembe günü oynanan ve gece saatlerinde başlayacak maçlar TRT 1 ile TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.


Günün programında A, C ve E gruplarındaki karşılaşmaların yanı sıra 25 Haziran’ı 26 Haziran’a bağlayan gece oynanacak D ve F Grubu maçları bulunuyor.


25 Haziran Perşembe günü oynanan ve oynanacak maçlar

  • 01.00: İskoçya-Brezilya — TRT 1
  • 01.00: Fas-Haiti — TRT Spor
  • 04.00: Güney Afrika-Güney Kore — TRT Spor
  • 04.00: Çekya-Meksika — TRT 1
  • 23.00: Ekvador-Almanya — TRT 1
  • 23.00: Curaçao-Fildişi Sahili — TRT Spor

Milli maç bu gece mi?


A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile mücadele edecek.


Gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye’nin ABD karşısındaki maçı, 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayımlanacak.


26 Haziran Cuma gecesi maç programı

02.00: Japonya-İsveç — TRT 1

02.00: Tunus-Hollanda — TRT Spor

05.00: Türkiye-ABD — TRT 1

05.00: Paraguay-Avustralya — TRT Spor

Dünya Kupası’nda grup aşamasının son haftası sürerken takımlar, son 32 turundaki yerlerini belirlemek için sahaya çıkacak. Türkiye ise turnuvadaki son grup maçını ABD karşısında oynayacak.

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